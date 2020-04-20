Altın fiyatları ne kadar? (20 Nisan 2020) Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?

20 Nisan 2020 Pazartesi 10:10 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 10:10

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları 20 Nisan Pazartesi yani haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatları son 3 haftada ani bir yükselişe geçti. Ekonomide yükselişe geçerek damga vuran altın fiyatlarında koronavirüs sürecinde de bu hareketlilik devam ediyor. Altın yatırımcılarını üzen bu seyir, yeni alım yapacakları ise yakından ilgilendiriyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ve diğer güncel altın fiyatları...

Altının gram fiyatı yeni haftaya geçtiğimiz haftanın kapanışına oldukça yakın bir seviyeyle başladı. Ons altının fiyatının düşmesiyle birlikte gram altın 380 TL’nin altında yer almaya devam ederken diğer altın fiyatları da bu düşüşten etkilendi. İşte son dakika altın fiyatları verileri ve 20 Nisan 2020 Pazartesi günü piyasalarda son durum…

Son bir haftada tam 20 lira artış gösteren altın fiyatları, Haftanın ilk günü yükselişini sürdürüyor. Gram ve çeyrek bazında alıcısına kötü bir sürpriz hazırlayan, alıcısının ise yüzünü güldüren altın fiyatları, ons değerini de korumaya devam ediyor.

Yatırımcının 'güvenli limanı' altın küresel piyasalardaki dalgalı seyre paralel yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

Analistler, koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN

Serbest piyasada Gram altının bugünkü fiyatı 374 lira.

ÇEYREK ALTIN

Yüzde 2’lik bir gerileme yaşanmasına rağmen 600 TL’nin üzerindeki konumunu devam ettiren çeyrek altın ise bugün 60 TL’den alınıp 616 TL’den satışa sunuluyor.

YARIM ALTIN

Yarım altının satış fiyatı 1.233 lira olurken, 1.203 TL'den geri alınıyor.

REŞAT ALTIN

Tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 2.439 TL'den alınan reşat altın 2.495 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatının 1682 dolar olduğu aynı dakikalarda cumhuriyet altını alış fiyatı 2 bin 410 TL olarak belirlenirken satış fiyatı ise 2 bin 468 TL olarak açıklandı.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 347 lira olurken, 343 liradan bozduruluyor.

Altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik sebebiyle yatırım yapmak isteyenler internet üzerinden altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ederken Kapalıçarşı'dan gelen son dakika rakamları da merak ediliyor.

Ekonomi uzmanları, koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere merkez bankalarının likidite sıkıntısını gidermek için adım atmaya devam ettiğini ve varlık alımı hamlelerine başladığını belirterek, buna rağmen varlık fiyatlarındaki dalgalanmanın devam ettiği görülüyor.

Geçtiğimiz haftalarda hem altının ons fiyatının yükselmesi hem de Dolar’ın iç piyasadaki yükselişi altın fiyatlarının hızlı bir şekilde tırmanışa geçmesine neden olmuştu. Ons altının fiyatının düşmesiyle birlikte altın fiyatları da sadece Dolar’ın etkisinin ulaştırdığı seviyelerde sabitlendi. Altının yeni haftayı nasıl kapatacağı ise 24 Nisan 2020 Cuma günü ortaya çıkacak.