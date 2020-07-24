24 Temmuz 2020 Cuma 09:16 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 09:16

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenme piyasanın normale döndüğünü gösteriyor. Altın, uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı sevindirdi. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan Gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatı son durum en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın gramı yeniden yükselmeye başladı. İşte Gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatında son durum.

Altın gramı fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle bankalar arası piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları her gün canlı Gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatı son durumu araştırıyor. İşte çeyrek altın, altın gramında alış satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI 24 TEMMUZ 2020

Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 414 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için çeyrek altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN

22 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 376 TL

SATIŞ: 391 TL

24 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 414,49 TL

SATIŞ: 414,61 TL

ALTIN ONS FİYATI ANLIK

ALIŞ: 1.885,03 TL

SATIŞ: 1.886,45 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 676,30 TL

SATIŞ: 684,10 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.348,10 TL

SATIŞ: 1.366,70 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.697,10 TL

SATIŞ: 2.722,00 TL

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

İç piyasada altını etkileyen en önemli unsurlardan olan dolar kuru uzun süredir 6.85 TL seviyesinde sabit durumda. Ancak ABD'de artan corona virüsü vakaları ikinci dalga endişelerini de beraberinde getiriyor. Bu gibi durumlarda yatırımcıların güvenli liman olarak sığındıkları altında ons fiyatı da yükselmeye devam ediyor.