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Ekonomi

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın güne düşüşle başladı

Güne düşüşle başlayan gram altın 2 bin 455 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ise 4 bin 80'den işlem görüyor.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 10:02 - Güncelleme:
Altın fiyatları ne kadar? Gram altın güne düşüşle başladı
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Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 2 bin 457 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de azalışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 455 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 80 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 250 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 kayıpla 2 bin 316 dolardan işlem görüyor.

VARLIK FİYATLARINDA KARIŞIK SEYİR İZLENİYOR

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması ve banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor. Analistler, Fed yekililerinin enflasyonun yavaşlamasına dair daha fazla kanıt görmek istediklerini anımsatarak, perşembe günü açıklanacak büyüme ve cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin Fed'in gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin ipuçları verebileceğini kaydetti.

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