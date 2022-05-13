Altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları, dün açıklanan ABD enflasyon verilerinin ardından 1,7 değer kaybetti. FED'in 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi nedeniyle Dolarda yaşanan hareketlilik nedeniyle altın fiyatları düşüşe geçti. Hal böyle olunca yatırımcılar "Altın fiyatları daha da düşer mi, yükselir mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları haftanın son iş gününe düşüşle başladı. Altın fiyatları, ABD'de enflasyon rakamlarının beklentileri aşması ve doların yükselmesiyle üç ayın düşük seviyesine yaklaştı.

Gram altın fiyatları saat 11.55'te kaydedilen güncel verilere göre 907 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları saat 11.54 itibariyle kaydedilen verilere göre 11502 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

13 MAYIS 2022 ALTIN FİYATLARI

ALTIN(GRAM) Fiyatı

907,12 TL

ALTIN(ONS) FİYATI

1.822,97 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

6.179,85 TL

ÇEYREK ALTIN FIYATI

1.502,14 TL

REŞAT ALTIN

6.366,83 TL

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

ABD'de dün açıklanan nisan ayı ÜFE yıllık bazda yüzde 11, aylık bazda yüzde 0,5 arttı. Önceki gün açıklanan tüketici enflasyonu (TÜFE) ise nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerini aştı. TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,2 artması öngörülüyordu.

ABD'de yüksek enflasyon ve Fed'in faiz artışları, yatırımcıların dolara yönelmesine neden oluyor. Doların yükselmesi ise altına talebin düşmesine neden oluyor. Hal böyle olunca altın fiyatları da düşüyor.