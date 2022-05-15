Altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Mayıs 2022 çeyrek, ata, gram altın, altın fiyatları

Altın fiyatları kaç TL? Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları yükseliş kaydetti. Altın fiyatlarındaki dalgalanma ve piyasalarda yaşanan iniş çıkışlar nedeniyle altın kurunda son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılıyor. Gram altın bugün 922 liradan alıcı buluyor. Peki bugün çeyrek altın, ata altın, yarım, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? İşte piyasalarda son durum ve canlı fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 918 liradan alınıyor, 922 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.441 liradan alınıyor, 1.474 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.811liradan alınıyor, 1.812 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 5.767,96 liradan alınıyor, 5.879,87 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.874,97 liradan alınıyor, 2.948,95 liradan satılıyor.

ATA ALTIN KAÇ TL?

Ata altını 6.075,98 liradan alınıyor, 6.230,56 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 833 liradan alınıyor, 860 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarındaki hareketlenme ve güncel altın yorumları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişim nedeniyle serbest piyasada canlı altın fiyatlarında son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılıyor.

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu hareketliliği yakından takip ediyor. Altın fiyatlarındaki iniş çıkışlar piyasada hareketliliğe yol açıyor.

ALTIN DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan düşüşler vatandaşları altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Altın satmak mı mantıklı almak mı mantıklı? sorularına cevap aramaya yönlendirdi.

Altın, güvenli liman algısı oluşturduğu için yatırım aracı olarak görülüyor. Bu algıyla alışların artması, fiyatlarda yeniden hareketliliğe neden oluyor.

Altın güvenilir bir liman olarak da adlandırılan dünyanın en değerli madenlerinden biridir. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır.

Altın uzmanlarına göre; Şu anda 1.850 dolar civarında seyreden ons altın fiyatının yeniden 1.900 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir. Bu kapsamda altın fiyatlarının yükseleceği tahmin ediliyor.