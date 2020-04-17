Altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Nisan 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL?

17 Nisan 2020 Cuma 11:29 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 11:29

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları 13 Nisan Pazartesi yani haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatları son 3 haftada ani bir yükselişe geçti. Altın fiyatlarının yükselişe geçmesinin ardından altın fiyatlarının ne kadar olduğu altın yatırımcıları tarafından merakla takip ediliyor. Ekonomide yükselişe geçerek damga vuran altın fiyatlarında koronavirüs sürecinde de bu hareketlilik devam ediyor. Altın yatırımcılarını üzen bu seyir, yeni alım yapacakları ise yakından ilgilendiriyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ve diğer güncel altın fiyatları...

Gram, çeyrek ve ons bazında takip edilen altın fiyatları, son 1 ay içerisinde alıcısına gram bazında 70 lira civarında kazanç sağladı. Alım satım işlemleri yapan kişilerin dakikalık takip ettiği altın fiyatları, güne 1705 dolarlık ons değeri ile başladı. Gram bazında 379 lira ile güne merhaba diyen altın fiyatları, çeyrek altın seçeneği ile de 627 liradan satışta yerini aldı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yatırımcının 'güvenli limanı' altın küresel piyasalardaki dalgalı seyre paralel yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

Altının gram fiyatı, geçen hafta 366,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmesinin ardından yeni haftaya da rekorla başladı. Altının gramı 380 liranın üzerine çıktı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 629 lira, Cumhuriyet altını da 2564 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.722 TL seviyesinde bulunuyor.

Analistler, koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı sabah saatine 1705 dolar ile giriş yaptı.

Gram altının satış fiyatı 379 lira olurken, 376 liradan geri alınıyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 627 lira olurken, 614 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1254 lira olurken,1229 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2556 lira olurken,2530 liradan bozduruluyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 347 lira olurken,344 liradan bozduruluyor.

Altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik sebebiyle yatırım yapmak isteyenler internet üzerinden altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ederken Kapalıçarşı'dan gelen son dakika rakamları da merak ediliyor.

Ekonomi uzmanları, koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere merkez bankalarının likidite sıkıntısını gidermek için adım atmaya devam ettiğini ve varlık alımı hamlelerine başladığını belirterek, buna rağmen varlık fiyatlarındaki dalgalanmanın devam ettiği görülüyor.