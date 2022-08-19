Altın fiyatları % -0.03 düşüşle güne başlarken, çeyrek altın % 0.05 oranında artış gösterdi. Piyasalarda altın fiyatlarındaki hareket yatırımcıları heyecanlandırdı. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yükselişe geçen altın fiyatları bu sabah itibariyle yeniden düştü.. Peki altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek altın, ata altın ve cumhuriyet altını fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 1020.52 liradan alınıyor, 1020.73 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI BUGÜN NE KADAR 2022?

Çeyrek altın bugün 1652.89 liradan alınıyor, 1679.30 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1754.06 liradan alınıyor, 1754.45 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6746.25 liradan alınıyor, 6861.41 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3307.96 liradan alınıyor, 3366.03 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Tam altın bugün 6597.27 TL'den alınıp, 6702.95 TL'den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 929.23 liradan alınıyor, 960.45 liradan satılıyor.