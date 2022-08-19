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Ekonomi

Altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Ağustos 2022 gram altın, çeyrek altın, tam, Cumhuriyet altın fiyatları

Altın fiyatları, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolara endeksli olarak hareketlendi. Altın fiyatlarındaki hareket, yatırımcıları heyecanlandırdı. Peki 22 ayar gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte 19 Ağustos 2022 gram altın, çeyrek altın, tam altın, ata altın ve cumhuriyet altını fiyatları

19 Ağustos 2022 Cuma 10:15 - Güncelleme:
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Altın fiyatları % -0.03 düşüşle güne başlarken, çeyrek altın % 0.05 oranında artış gösterdi. Piyasalarda altın fiyatlarındaki hareket yatırımcıları heyecanlandırdı. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yükselişe geçen altın fiyatları bu sabah itibariyle yeniden düştü.. Peki altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek altın, ata altın ve cumhuriyet altını fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 1020.52 liradan alınıyor, 1020.73 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI BUGÜN NE KADAR 2022?

Çeyrek altın bugün 1652.89 liradan alınıyor, 1679.30 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1754.06 liradan alınıyor, 1754.45 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6746.25 liradan alınıyor, 6861.41 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3307.96 liradan alınıyor, 3366.03 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Tam altın bugün 6597.27 TL'den alınıp, 6702.95 TL'den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 929.23 liradan alınıyor, 960.45 liradan satılıyor.

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