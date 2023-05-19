İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2023 Cuma / 29 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8065
  • EURO
    21,4007
  • ALTIN
    1251.96
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Mayıs 2023 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları son dakika
Ekonomi

Altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Mayıs 2023 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları son dakika

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Doların küresel çapta güç kazanması altın piyasası üzerinde baskı oluşturuyor. Ons altın fiyatı düne göre düşüşe geçti. Yatırımcılar için yarım altın, gram altın, çeyrek altın fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 19 Mayıs 2023 canlı altın fiyatları ile güncel çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını fiyatları.

19 Mayıs 2023 Cuma 11:14 - Güncelleme:
Altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Mayıs 2023 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları son dakika
ABONE OL

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Dün 1258 liradan açılan gram altın 1242 liraya kadar geriledikten sonra 1245 liradan günü tamamladı. Para politikasına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını baskılaması nedeniyle dalgalı bir grafikte ilerleyen altının onsu 1965 TL seviyelerinde seyrediyor. Peki Çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 19 Mayıs 2023 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları son dakika piyasalarda son durum

24 AYAR GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram Altın bugün 1251 liradan alınırken, 1254 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR 2023 BUGÜN SON DAKİKA?

Çeyrek altın bugün 2.027 liradan alınıyor, 2.059 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 8.270 liradan alınırken, 8.414 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1965 liradan alınıyor, 1965 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 8272 liradan alınıyor, 8413 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 4.054 liradan alınıyor, 4.124 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Tam altın bugün 8.083 TL'den alınırken 8.215 TL'den satılıyor

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 1138 liradan alınıyor, 1176 liradan satılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.