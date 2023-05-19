Altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Mayıs 2023 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları son dakika

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Dün 1258 liradan açılan gram altın 1242 liraya kadar geriledikten sonra 1245 liradan günü tamamladı. Para politikasına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını baskılaması nedeniyle dalgalı bir grafikte ilerleyen altının onsu 1965 TL seviyelerinde seyrediyor. Peki Çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 19 Mayıs 2023 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları son dakika piyasalarda son durum

24 AYAR GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram Altın bugün 1251 liradan alınırken, 1254 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR 2023 BUGÜN SON DAKİKA?

Çeyrek altın bugün 2.027 liradan alınıyor, 2.059 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 8.270 liradan alınırken, 8.414 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1965 liradan alınıyor, 1965 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 8272 liradan alınıyor, 8413 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 4.054 liradan alınıyor, 4.124 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Tam altın bugün 8.083 TL'den alınırken 8.215 TL'den satılıyor

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 1138 liradan alınıyor, 1176 liradan satılıyor.