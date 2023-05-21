Altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Mayıs 2023 gram, çeyrek altın fiyatları son dakika

Altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Gram altın 1242 liraya kadar geriledikten sonra haftayı 1254 liradan tamamladı. Ons altın ise hafta boyunca dalgalı seyir sürdürürken, 1,978 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 21 Mayıs 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları son dakika

ABD'de açıklanan kritik veri sonrası altın fiyatlarında geri çekilmeler yaşansa da altında yükseliş hamlesi devam ediyor. Hafta sonu piyasalar kapalı olduğundan, altın fiyatları cuma gübnü kapanış fiyatlarından işlem görüyor.

GRAM ALTIN (24 AYAR)



1.377,60 TL

1.388,23 TL

ÇEYREK ALTIN



2.014,04 TL

2.060,69 TL

YARIM ALTIN



4.016,80 TL

4.121,28 TL

ATA CUMHURİYET ALTINI



9.166,84 TL

9.349,45 TL

REŞAT ALTIN



Alış: 9.048,20 TL

Satış: 9.447,74TL

HAMİT ALTIN

Alış: 9.048,20 TL

Satış: 9.447,74 TL

