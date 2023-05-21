İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2023 Pazar / 2 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8188
  • EURO
    21,4506
  • ALTIN
    1260.46
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Mayıs 2023 gram, çeyrek altın fiyatları son dakika
Ekonomi

Altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Mayıs 2023 gram, çeyrek altın fiyatları son dakika

Hafta boyunca ons altının yükselişi gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatlarının yönünü de yukarı çevirdi. Altın fiyatları, hafta sonu piyasaların kapalı olması nedeniyle Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Peki gram altın haftayı ne kadardan kapattı? Çeyrek altın bugün kaç TL? İşte 21 Mayıs 2023 altın fiyatlarında son durum

21 Mayıs 2023 Pazar 10:13 - Güncelleme:
Altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Mayıs 2023 gram, çeyrek altın fiyatları son dakika
ABONE OL

Altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Gram altın 1242 liraya kadar geriledikten sonra haftayı 1254 liradan tamamladı. Ons altın ise hafta boyunca dalgalı seyir sürdürürken, 1,978 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 21 Mayıs 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları son dakika

ABD'de açıklanan kritik veri sonrası altın fiyatlarında geri çekilmeler yaşansa da altında yükseliş hamlesi devam ediyor. Hafta sonu piyasalar kapalı olduğundan, altın fiyatları cuma gübnü kapanış fiyatlarından işlem görüyor.

GRAM ALTIN (24 AYAR)

1.377,60 TL

1.388,23 TL

ÇEYREK ALTIN

2.014,04 TL

2.060,69 TL

YARIM ALTIN

4.016,80 TL

4.121,28 TL

ATA CUMHURİYET ALTINI

9.166,84 TL

9.349,45 TL

REŞAT ALTIN

Alış: 9.048,20 TL

Satış: 9.447,74TL

HAMİT ALTIN

Alış: 9.048,20 TL

Satış: 9.447,74 TL

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.