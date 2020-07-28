Altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Temmuz 2020 gram altın, çeyrek altın, canlı altın fiyatları

28 Temmuz 2020 Salı 09:21 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 09:21

Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı sevindirdi. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Altın, uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları her gün canlı altın fiyatlarının durumunu araştırıyor. İşte çeyrek altın, gram altın alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2020

Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 427 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için çeyrek altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN

22 Ayar Gram Altın

ALIŞ: 390 TL

SATIŞ: 405 TL

24 Ayar Gram Altın

ALIŞ: 427,40 TL

SATIŞ: 427,64 TL

ALTIN ONS FİYATI ANLIK

ALIŞ: 1.937,17 TL

SATIŞ: 1.938,58 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 701,90 TL

SATIŞ: 709,80 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.397,10 TL

SATIŞ: 1.417,70 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.796,10 TL

SATIŞ: 2.824,00 TL

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

İç piyasada altını etkileyen en önemli unsurlardan olan dolar kuru uzun süredir 6.85 TL seviyesinde sabit durumda. Ancak ABD'de artan corona virüsü vakaları ikinci dalga endişelerini de beraberinde getiriyor. Bu gibi durumlarda yatırımcıların güvenli liman olarak sığındıkları altında ons fiyatı da yükselmeye devam ediyor.