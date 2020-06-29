Altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Haziran 2020 gram altın, çeyrek altın, canlı altın fiyatları

29 Haziran 2020 Pazartesi 09:47 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 09:47

Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı sevindirdi. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Koronavirüs salgını küresel ve yerel piyasalarda durgunluğa neden olurken altın fiyatları grafiği de kısa süreli dalgalanmalar yaşıyor. Altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı. İşte gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını anlık fiyatları

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenme piyasanın normale döndüğünü gösteriyor. Altın, uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları her gün canlı altın fiyatlarının durumunu araştırıyor. İşte çeyrek altın, gram altın alış satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI 29 HAZİRAN 2020

Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 390 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için çeyrek altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN

22 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 353 TL

SATIŞ: 367 TL

24 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 390,36 TL

SATIŞ: 390,46 TL

ALTIN ONS FİYATI ANLIK

ALIŞ: 1.771,58 TL

SATIŞ: 1.771,94 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 632,50 TL

SATIŞ: 640,60 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.265,10 TL

SATIŞ: 1.279,70 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.530,10 TL

SATIŞ: 2.549,00 TL