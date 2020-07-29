Altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Temmuz 2020 gram altın, çeyrek altın, canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı sevindirdi. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Altın, uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları her gün canlı altın fiyatlarının durumunu araştırıyor. İşte çeyrek altın, gram altın alış satış fiyatları...
ALTIN FİYATLARI 29 TEMMUZ 2020
Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 435 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için çeyrek altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları
GRAM ALTIN
22 Ayar Altın TL/Gr
ALIŞ: 398 TL
SATIŞ: 413 TL
24 Ayar Altın TL/Gr
ALIŞ: 435,60 TL
SATIŞ: 435,70 TL
ALTIN ONS FİYATI ANLIK
ALIŞ: 1.952,17 TL
SATIŞ: 1.953,58 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 714,90 TL
SATIŞ: 726,80 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.425,10 TL
SATIŞ: 1.450,70 TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.7850,10 TL
SATIŞ: 2.889,00 TL
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
İç piyasada altını etkileyen en önemli unsurlardan olan dolar kuru uzun süredir 6.85 TL seviyesinde sabit durumda. Ancak ABD'de artan corona virüsü vakaları ikinci dalga endişelerini de beraberinde getiriyor. Bu gibi durumlarda yatırımcıların güvenli liman olarak sığındıkları altında ons fiyatı da yükselmeye devam ediyor.