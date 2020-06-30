Altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Haziran 2020 gram altın, çeyrek altın, canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı sevindirdi. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Koronavirüs salgını küresel ve yerel piyasalarda durgunluğa neden olurken altın fiyatları grafiği de kısa süreli dalgalanmalar yaşıyor. Altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı. İşte gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını anlık fiyatları
Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenme piyasanın normale döndüğünü gösteriyor. Altın, uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları her gün canlı altın fiyatlarının durumunu araştırıyor. İşte çeyrek altın, gram altın alış satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI 30 HAZİRAN 2020
Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 390 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için çeyrek altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları
GRAM ALTIN
22 Ayar Altın TL/Gr
ALIŞ: 353 TL
SATIŞ: 367 TL
24 Ayar Altın TL/Gr
ALIŞ: 390,68 TL
SATIŞ: 390,78 TL
ALTIN ONS FİYATI ANLIK
ALIŞ: 1.771,58 TL
SATIŞ: 1.771,94 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 632,50 TL
SATIŞ: 641,60 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.265,10 TL
SATIŞ: 1.280,70 TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.530,10 TL
SATIŞ: 2.550,00 TL