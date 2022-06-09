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Ekonomi

Altın fiyatları ne kadar oldu? 9 Haziran 2022 altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları rekor seviyede! Gram altın bin lira bandını aştı. Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcılar tarafından anbean takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta dalgalı seyrini sürdüren altın fiyatları hızla yükselişe geçti. Peki; Çeyrek altın, yarım altın, ata altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Haziran 2022 altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın fiyatlarında son durum...

9 Haziran 2022 Perşembe 11:24 - Güncelleme:
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Altın fiyatları kaç TL? Hafta başından itibaren yükseliş eğiliminde olan gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları fırladı. Altın fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle altın kurunda son durum ve güncel altın yorumları yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Gram altın bugün 1031 liradan alıcı buluyor. Peki bugün çeyrek altın, ata altın, yarım, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum ve canlı fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 1.026,86 liradan alınıyor, 1.031,94 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.636,72 liradan alınıyor, 1.672,94 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.850,94 liradan alınıyor, 1.851,47 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.546,34 liradan alınıyor, 6.670,38 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.262,95 liradan alınıyor, 3.345,40 liradan satılıyor.

ATA ALTIN KAÇ TL?

Ata altını 6.786,41 liradan alınıyor, 6.957,31 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 932,28 liradan alınıyor, 964,68 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarındaki hareketlenme ve güncel altın yorumları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişim nedeniyle serbest piyasada canlı altın fiyatlarında son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılıyor.

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu hareketliliği yakından takip ediyor. Altın fiyatlarındaki iniş çıkışlar piyasada hareketliliğe yol açıyor.

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