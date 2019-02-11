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Altın fiyatları ne kadar oldu? (Çeyrek altın bugün İstanbul Kapalıçarşı’da kaç TL oldu?)

Altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşü yakından takip eden yatırımcılar son dakika gelişmeleri merak ediyor. 11 Şubat tarihli altın fiyatları ile ilgili günün ilk rakamlar açıklandı. Çeyrek altın fiyatları ne kadar olduğu, gram altın fiyatların kaç liradan satışa çıktığı, İstanbul Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik altın fiyatının kaç TL olduğu araştırılmaya başlandı. Piyasada geçtiğimiz hafta yükselişe geçen altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladığı ile ilgili detaylı bilgiye bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, sorusuna yanıt arayan yatırımcı için İstanbul Kapalıçarşı’dan haftanın ilk günü beklenen rakamlar açıklandı. Altın fiyatları ile ilgili yapılan açıklamaların ayrıntılarını bu haberimiz üzerinde derledik. Haftanın başından itibaren dövizde yaşanan inişli çıkışlı seyir, gram ve çeyrek altın fiyatlarında da dalgalı seyri son dakika gelişmeleri sizler için derledik. İşte 11 Şubat tarihli altın fiyatları…

Altın Fiyatları - 11 Şubat 2019

 
  Altın Alış Satış % Saat
  Altın (gr) 221,55 221,59 % -0,15 08:30
  Bilezik (22 Ayar) 201,72 201,86 % 0,00 12:57
  Altın Ons 1.312 1.312 % -0,20 08:34
  Has Altın Gram 221,19 221,33 % 0,00 12:57
  Altın KG-Dolar 41.953 41.959 % -0,22 08:18
  Altın KG-Euro 37.116 37.126 % 0,46 12:38
  Cumhuriyet Altını 1.470,00 1.480,00 % -0,47 12:34
  Tam Altın 1.459,83 1.496,21 % 0,14 12:57
  Yarım Altın 705,58 723,76 % 0,14 12:57
  Çeyrek Altın 353,90 361,88 % 0,14 12:57

Gram altın 222 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından 221,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 369 lira, Cumhuriyet altını 1.483 liradan satılıyor.

Dün ons altın ve dolar kurundaki değer kazançlarına paralel yükseliş  eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 primle  221,8 liradan tamamladı.

Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla  önceki kapanışın hemen altında 221,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek  altın 369 lira, Cumhuriyet altını 1.483 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay seyreden altının ons fiyatı ise şu  dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.308,90 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel büyüme endişelerinin yeniden  artması, dolar endeksinde yaşanan toparlanma ve ABD ile Çin arasındaki ticaret  görüşmelerinden halen bir sonuç çıkmamasının, piyasalarda belirsizliğe neden  olduğunu kaydetti.

Altın fiyatlarında bu hafta destek seviyelerinin kırılmadığını  belirten Memiş, " Altının ons fiyatı 1.307 dolar, altının gram fiyatı 220 lira  seviyelerinin altında kalıcı olmadı. Küresel ekonomilere dair büyüme endişeleri,  yatırımcıların fiziki altın talebini artırıyor. Altının ons fiyatı, 1.317 dolar  seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirebilirse yükselişler, 1.330 dolar  seviyesine kadar devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük tarifelerinin başlayacağı  1 Mart'tan öncesi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyeceğini söylemesinin,  küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını dile getirdi.

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