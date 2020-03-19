Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...

19 Mart 2020 Perşembe 16:00 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 16:00

Altın fiyatları son 2 haftada ani bir düşüşe geçti. Ekonomide son 2 haftaya sert iniş ve çıkışlarla damga vuran altın fiyatlarında corona virüs sürecinde de bu hareketlilik devam ediyor. Altın yatırımcılarını üzen bu seyir, yeni alım yapacakları ise yakından ilgilendiriyor. Uzun vadede sürekli artış gösteren altın fiyatları, corona virüs salgınının tüm dünya üzerinde oluşturduğu ekonomik etkiye paralel olarak düşüşe geçti. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ve diğer güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN

Serbest piyasada Gram altının satış fiyatı an itibariyle 308,79 lira oldu.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altının alış fiyatı 498,04 TL, satış fiyatı ise 509,63 TL.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 992,97'den alınırken 1.019,26'dan satılıyor.

TAM ALTIN

Tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 2.107,47 TL'den alınan tam altın 2.139,95 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altın fiyatları 19 Mart Perşembe günü 2.075,00 TL'den alınırken 2.107,00 TL'den satılıyor.

Altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik sebebiyle yatırım yapmak isteyenler internet üzerinden altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ederken Kapalıçarşı'dan gelen son dakika rakamları da merak ediliyor.

Ekonomi uzmanları, corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere merkez bankalarının likidite sıkıntısını gidermek için adım atmaya devam ettiğini ve varlık alımı hamlelerine başladığını belirterek, buna rağmen varlık fiyatlarındaki dalgalanmanın devam ettiği görülüyor.