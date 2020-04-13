Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum

13 Nisan 2020 Pazartesi 11:44 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 11:44

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları 13 Nisan Pazartesi yani haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatları son 2 haftada ani bir yükselişe geçti. Altın yatırımcılarını üzen bu seyir, yeni alım yapacakları ise yakından ilgilendiriyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ve diğer güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın 367 lira ile rekor tazelerken, çeyrek altın 601 liradan işlem görüyor.

Yatırımcının 'güvenli limanı' altın küresel piyasalardaki dalgalı seyre paralel yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

Altının gram fiyatı, geçen hafta 366,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmesinin ardından yeni haftaya da rekorla başladı. Altının gramı 367 liranın üzerine çıktı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 601 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.684,82 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN

Serbest piyasada Gram altının satış fiyatı an itibariyle 368,91 lira oldu.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altının alış fiyatı 590 TL, satış fiyatı ise 603 TL.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 1.177 TL'den alınırken 1.207 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTIN

Tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 2.387 TL'den alınan tam altın 2.443 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altın fiyatları 19 Mart Perşembe günü 2.355,00 TL'den alınırken 2.411,00 TL'den satılıyor.

Altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik sebebiyle yatırım yapmak isteyenler internet üzerinden altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ederken Kapalıçarşı'dan gelen son dakika rakamları da merak ediliyor.

Ekonomi uzmanları, corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere merkez bankalarının likidite sıkıntısını gidermek için adım atmaya devam ettiğini ve varlık alımı hamlelerine başladığını belirterek, buna rağmen varlık fiyatlarındaki dalgalanmanın devam ettiği görülüyor.