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Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? Grama ltın, Çeyrek altın fiyatları son dakika

Altın fiyatları, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Piyasaları yakından ilgilendiren Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatlarında yaşanan hareketlenme, piyasaları yakından ilgilendiriyor. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu? Faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte Gram altın, Çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları son dakika

22 Haziran 2023 Perşembe 14:23 - Güncelleme:
Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? Grama ltın, Çeyrek altın fiyatları son dakika
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Altın fiyatları son dakika piyasalardaki gelişmeler Merkez Bankası faiz kararı sonrası araştırılıyor. Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Faiz kararı sonrası altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? sorusu yatırımcıların gündeminde yer alıyor. İşte gram altın, Çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları son dakika piyasalarda son durum

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ : 1464 TL

SATIŞ: 1465 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ : 2373 TL

SATIŞ: 2412 TL

YARIM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ : 4748 TL

SATIŞ: 4831 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

ALIŞ : 9679 TL

SATIŞ: 9859 TL

ONS ALTIN FİYATLARI

ALIŞ : 1928 TL

SATIŞ: 1929 TL

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI ALTIN NE OLDU?

Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Yeni başkanı Hafize Gaye Erkan'la ilk toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 15'e çıkardı. Faiz kararı sonrası altın fiyatları hareketlendi. Politika faizinin artması dolar kurunda düşüşe neden olurken altın fiyatları yükselişe geçti.

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