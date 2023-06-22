Altın fiyatları son dakika piyasalardaki gelişmeler Merkez Bankası faiz kararı sonrası araştırılıyor. Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Faiz kararı sonrası altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? sorusu yatırımcıların gündeminde yer alıyor. İşte gram altın, Çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları son dakika piyasalarda son durum
GRAM ALTIN FİYATLARI
ALIŞ : 1464 TL
SATIŞ: 1465 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ALIŞ : 2373 TL
SATIŞ: 2412 TL
YARIM ALTIN FİYATLARI
ALIŞ : 4748 TL
SATIŞ: 4831 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI
ALIŞ : 9679 TL
SATIŞ: 9859 TL
ONS ALTIN FİYATLARI
ALIŞ : 1928 TL
SATIŞ: 1929 TL
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI ALTIN NE OLDU?
Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Yeni başkanı Hafize Gaye Erkan'la ilk toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 15'e çıkardı. Faiz kararı sonrası altın fiyatları hareketlendi. Politika faizinin artması dolar kurunda düşüşe neden olurken altın fiyatları yükselişe geçti.