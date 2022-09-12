Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 12 Eylül 2022 serbest piyasada altın fiyatları

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1712,69 dolara geriledi. Gram altın, ons altında gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle haftaya 1011 lira seviyesinde başladı. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, Cumhuriyet ve ata altın fiyatları bugün kaç TL? İşte 12 Eylül 2022 serbest piyasada altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 1.010,57 liradan alınıyor, 1.010,87 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.636,46 liradan alınıyor, 1.663,89 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 6.678,88 liradan alınırken, 6.794,97 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1.724,82 liradan alınıyor, 1.725,21 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 6.679,83 liradan alınıyor, 6.796,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 3.274,72 liradan alınıyor, 3.332,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Alış: 6,529.0295 TL

Satış: 6,634.8142 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 919,29 liradan alınıyor, 950,64 liradan satılıyor.