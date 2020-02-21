Altın fiyatları son dakika çeyrek ne kadar oldu? 21 Şubat 2020 anlık altın fiyatları

21 Şubat 2020 Cuma 09:36 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 09:36

Altın tarihi zirveye ulaştı. Altın fiyatları son dakika çeyrek ne kadar oldu? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 21 Şubat 2020 anlık altın fiyatları ise güncel olarak takip ediliyor. Analistlere göre, altın fiyatlarındaki yükselişte doların, Türk Lirası karşısında yükselmesi ve ons altının 1.612 dolar ile 7 yılın zirvesine çıkması etkili oldu. 316 liraya çıkan gram altın, şu dakikalarda 319 liradan alınıyor satılıyor. Çeyrek altın 510 lira, tam altın ise 2043 liradan alınıyor, 2088 liradan satılıyor. 21 Şubat 2020 anlık altın fiyatlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ÇEYREK NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları hızla yükseliyor. Altın fiyatları bu sabah yeni rekorunu kırdı. 316 liraya çıkan gram altın, şu dakikalarda 319 liradan alınıyor satılıyor. Çeyrek altın 510 lira, tam altın ise 2043 liradan alınıyor, 2088 liradan satılıyor.

21 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 319 TL'den alınıyor, 319 TL'den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 Ayar Bilezik 290,50 TL'den alınıyor, 292 TL'den satılıyor.

ALTIN (ONS) NE KADAR?

Altın (ONS) 1.628,48 TL'den alınıyor, 1.628,78 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 511 TL'den alınıyor, 524 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2047 TL'den alınıyor, 2091 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1023 TL'den alınıyor, 1048 TL'den satılıyor.

ALTIN 7 YILIN ZİRVESİNDE

Analistlere göre, altın fiyatlarındaki yükselişte doların, Türk Lirası karşısında yükselmesi ve ons altının 1.612 dolar ile 7 yılın zirvesine çıkması etkili oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tutanaklarından, para politikası ile enflasyon beklentileri arasındaki bağlantının tartışıldığının anlaşıldığını ifade ederek, devam etmesi planlanan repo operasyonları nedeniyle de Fed'in duruşunun, "güvercine" yakın olduğu şeklinde yorumlandığını belirtti.

DÜNKÜ KAPANIŞTA ALTIN NE KADARDI?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 317 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 316,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 317 liradan, 2 bin 88 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 109 liradan, 289 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 293 liradan, 2 bin 40 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 60 liradan, bin 20 liradan alınan Yarım Ziynet bin 30 liradan ve 510 liradan alınan Çeyrek Ziynet 515 liradan satıldı.