07 Mart 2020 Cumartesi 08:31 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 08:31

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, haftaya düşüşle başladıktan sonra yükseliş trendini göstermişti. Altın fiyatları son dakika çeyrek ne kadar oldu? 7 Mart 2020 anlık altın fiyatları ne kadar? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları canlı güncel olarak takip ediliyor. 7 Mart 2020 sabahında gram altın 327,57 lira alış fiyatı, 327,68 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altın 526,32 liradan alıcı bulurken, 538,21 liradan satılıyor. Güncel altın fiyatlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ÇEYREK NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 327,57 liradan alınıyor, 327,65 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik 295,00 liradan alınıyor, 299,00 liradan satılıyor.

ALTIN (ONS) NE KADAR?

Altın (ONS) 1.673,96 liradan alınıyor, 1.674,43 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 526,32 liradan alınıyor, 538,21 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.049,35 liradan alınıyor, 1.076,42 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NE KADARDI?

Çeyrek altının satış fiyatı 519 lira olurken, alış fiyatı 531 lira seviyesinde işlem görüyor.

Yarım altının satış fiyatı 1035 lira olurken, 1062 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2152 işlem görürken, 2186 liradan geri alınıyor.

Altının ons fiyatı dün, küresel piyasalarda azalan risk iştahıyla yüzde 2,1 artarak 1.673 dolar seviyesinden günü tamamlaması sonrası bugün Asya piyasalarında yatay bir seyir izliyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomiye olası etkilerinin yatırımcıları tedirgin etmeye devam ettiğini belirterek, buna bağlı olarak varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını kaydetti.

Finansal istikrarı korumak amacıyla merkez bankalarının genişlemeci para politikasına yöneldiğine dikkati çeken analistler, bu durumun altın fiyatlarını yukarı yönde desteklediğini ifade etti.