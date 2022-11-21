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Ekonomi

Altın fiyatları son dakika: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 21 Kasım 2022 serbest piyasada altın fiyatları

Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta yaşanan yükselişle birlikte 1068 lirayı gördü. Hafta ortasında gerileyen altın, haftayı düşüşle kapattı. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın fiyatları son dakika, tam altın, Cumhuriyet ve ata altın fiyatları bugün kaç TL? İşte 21 Kasım 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatları ve serbest piyasada altın fiyatları son dakika

21 Kasım 2022 Pazartesi 10:24 - Güncelleme:
Altın fiyatları son dakika: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 21 Kasım 2022 serbest piyasada altın fiyatları
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Altın fiyatları son dakika haberleri yatırımcılar tarafından anbean takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta Ons altın üç ayın zirvesini görerek 1786 dolara çıkmıştı. Hafta ortasında gerileyen altın fiyatları, Pazartesi gününe düşüşle başladı. Peki gram altın bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte 21 Kasım 2022 serbest piyasada altın fiyatları son dakika...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 1045.36 liradan alınıyor, 1045.57 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.692.99 liradan alınıyor, 1.719.89 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 6,906.97 liradan alınırken, 7,025.05 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1,745.80 liradan alınıyor, 1,746.14 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 6,906.27 liradan alınıyor, 7,022.92 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 3.383.32 liradan alınıyor, 3.445,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Tam altın bugün 6,749.95 TL'den alınırken 6,855.8142 TL'den satılıyor

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 950,29 liradan alınıyor, 982,64 liradan satılıyor.

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