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Ekonomi

Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti! İşte son durum

Altın fiyatları düşüş trendine son vererek tekrardan yükselişe geçti. Piyasalar bugün Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararını beklediği sırada altın fiyatları yükselişe geçmeye başladı. Uzmanlar, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına yönelik beklentilerin ve analizlerin altının ons fiyatını baskıladığını belirtti. İşte altın fiyatlarındaki son durum...

1 Mayıs 2024 Çarşamba 22:51 - Güncelleme:
Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti! İşte son durum
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Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bugün faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 11, temmuzda yüzde 23, eylülde yüzde 47'de bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü sözle yönlendirmelerinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 400 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 380 liradan yaparken; 1 Mayıs Çarşamba günü saat 15:45 itibarıyla 2 bin 401 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 891 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 925 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.400,83

Satış: 2.401,22

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.286,40

Satış: 2.286,72

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.841,33

Satış: 3.925,99

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.365,31

Satış: 15.655,93

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.658,65

Satış: 7.851,98

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.365,31

Satış: 15.655,93

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 16.031,88

Satış: 16.441,68

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.295,66

Satış: 1.721,66

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.200,95

Satış: 2.341,27

  • Altın fiyatı
  • yükseliş trendi
  • Fed faiz kararı

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