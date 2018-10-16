Altın fiyatları ve Dolar/TL güne nasıl başladı 16 Ekim Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu

Altın fiyatları ve Dolar/TL güne nasıl başladı? Çeyrek altın dolar kuru fiyatları 16 Ekim Salı güne nasıl başladı? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı cumhuriyet altını 22 ayar altın ve tam altın fiyatı kaç liradan satışa çıktı? 16 Ekim altın fiyatları ve dolar fiyatları ne kadar? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ne durumda? soruların yanıtları sıklıkla araştıralan konular arasında. Haftanın ilk günü olan 16 Ekim Salı günü vatandaşların döviz fiyatları hakkındaki araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren son dakika olarak aranan dolar fiyatları merak konusu. Geçtiğimiz hafta sonu düşüş yaşanmasıyla birlikte "dolar bugün ne kadar" sorusu yoğun şekilde aranıyor. Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 229,1 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kurundaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 228,3 lira seviyesinden tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 229,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 380 lira, Cumhuriyet altını da 1.530 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.226 dolardan işlem görüyor. Altın fiyatları ve Dolar/TL döviz kuru fiyatları son dakika gelişmeleri star.com.tr'de.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,80`in altında dengelendi. Son 10 günde yaklaşık yüzde 8 değer kaybeden dolar/TL, dün 5,7510 ile son 2 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 5,7817'den tamamladı.



Dolar/TL bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 5,7990 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 6,7190'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,6440'tan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar oldu?



Piyasalarda yaşanan değişimlerden sonra çeyrek altının da fiyatı da arttı. Vatandaşlar bu durum karşısında çareyi gram altına yönelmekte buldu. Düğün törenlerinde son zamanlarda gram altın da oldukça popüler. Gram altın 16 Ekim Salı sabahı 227,7601 TL'den alınırken 228,0368 TL'den satılıyor.



Çeyrek altın ne kadar oldu?



Kuşkusuz ülkemizde en fazla tercih edilen birikim şekli çeyrek altındır. Gerek dolar gerekse euro altının yanında daha az tercih edilir. Yastıkları altınları denilen birikimler de çeyrek altındır. Çeyrek altın bugün 362,6500 TL'den alınırken 371,1000 TL'den satılmaktadır.



Yarım altın ne kadar oldu?



Yarım altın fiyatları vatandaşların her gün araştırdığı ilgiyle takip ettiği konu başlıkları arasında yer almaktadır. Yarım altın genelde düğünlerde aile büyükleri ve arkadaşlar tarafından tercih edilir. Yarım altın bu sabah 723,0400 TL'den alınırken 742,2000 TL'den satılmaktadır.



Tam altın ne kadar oldu?



Tam altın yatırım ve birikim tercihi açısından en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında yer almaktadır keza düğünlerde de tam altın gelin ve damata hediye edilir. Bugün tam altın 1.450,6100 TL'den alınırken 1.479,8500 TL'den satılıyor.



Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?



Cumhuriyet altını ile çeyrek altın düşünce yönünden ortak özellikler barındırmaktadır. Cumhuriyet altını da çeyrek altın da bir numaralı birikim araçlarındandır fakat Cumhuriyet altını hem ağırlık hem fiyat olarak daha pahalı olduğundan daha uzun vadelidir kolay kolay bozdurulmaz. Cumhuriyet altını bu sabah 1.505,0000 TL'den alınırken 1.528,0000 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN 299 LİRA SEVİLERİNDE



Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 229,1 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kurundaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 228,3 lira seviyesinden tamamladı.



Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 229,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 380 lira, Cumhuriyet altını da 1.530 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.226 dolardan işlem görüyor.





Dolar kurunda yaşanan düşüşlerin, altının gram fiyatının gerilemesine neden olduğunu söyledi.



Gram altında 227 liranın güçlü destek seviyesi olduğunu bildiren Memiş, "Teknik olarak altının gram fiyatında 227 lira seviyesi aşağı yönlü kırılırsa düşüşler 225 ve 222 liraya kadar sürebilir. Yükselişlerde ise 232 lira ve devamında 237 lira seviyesini takip edeceğiz." dedi.



Memiş, ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşı endişeleri, Çin yuanında yaşanan değer kayıpları ve Asya borsalarındaki satışların güvenilir liman olarak altının tercih edilmesine neden olduğunu belirterek, "Dolar endeksinde yaşanan düşüşler, altının ons fiyatındaki yükselişlerde etkili oldu. Altın talebinin artmasıyla altının ons fiyatı dün 1.233 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altında 1.245 doların direnç, 1.217 doların destek olarak takip edileceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

DOLAR NE KADAR OLDU?



Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,80`in altında dengelendi. Son 10 günde yaklaşık yüzde 8 değer kaybeden dolar/TL, dün 5,7510 ile son 2 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 5,7817'den tamamladı.



Dolar/TL bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 5,7990 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 6,7190'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,6440'tan işlem görüyor.



Euro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1578, dolar endeksi de dünkü kapanışın hemen üzerinde 94,97 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.





Teknik açıdan dolar/TL'de 5,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmeleneceğini bildiren analistler, 5,75 ve 5,67 seviyelerinin gündeme geleceğini söyledi.



Gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalmasını bekliyor. Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 0,8 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 2,7 azalacağı tahmin ediliyor.



Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 5,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi de aylık bazda yüzde 3,5 artmıştı.