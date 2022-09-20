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Ekonomi

Altın fiyatları yeniden yükseldi! Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Serbest piyasada gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı yeniden 1000 liranın üzerini test etti. ABD enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte altın fiyatları düşmüştü. Altın fiyatları haftanın ikinci iş gününde yeniden hareketlenmeye başladı. Peki Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Serbest piyasada gram altın, çeyrek altın fiyatları

20 Eylül 2022 Salı 10:33 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz hafta hızla düşüşe geçen altın fiyatları güne yükselişle başladı. ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte düşüşe geçen altın fiyatları, yukarı yönlü hareket ediyor. FED'in faiz kararının, altın fiyatlarında nasıl etkili olacağı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki altının gram fiyatı ne kadar oldu? Serbest piyasada gram altın, çeyrek altın fiyatları

Gram altın, ons altında gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle bu hafta 975 lira seviyesine kadar geriledi. Altının gram fiyatı bugün güne yükselişle başladı. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, Cumhuriyet ve ata altın fiyatları bugün kaç TL? İşte 20 Eylül 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatları ve serbest piyasada altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 985,29 liradan alınıyor, 985,59 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.595,96 liradan alınıyor, 1.621,89 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 6.512,88 liradan alınırken, 6.466,97 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1.674,52 liradan alınıyor, 1.675,21 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 6.510,83 liradan alınıyor, 6.628,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 3.192,72 liradan alınıyor, 3.248,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Alış: 6,367.0295 TL

Satış: 6,467.8142 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 896,29 liradan alınıyor, 926,64 liradan satılıyor.

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