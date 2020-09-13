Altın fiyatları yeniden yükselir mi? Uzmanlardan altın yorumları

13 Eylül 2020 Pazar 09:51 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 09:51

Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen, yatırımcıların sığındığı güvenli liman altın son haftalardaki yükselişin ardından bir nebze de olsa düşüşe geçti. Altın fiyatları Eylül ayıyla birlikte önceki çok sert dalgalanmaları geride bıraksa da özellikle ons altında düşüş sürdü.

Ons altın fiyatları hafta içi en düşük 1906 doları gram altın fiyatları ise 458 lirayı gördü. Altın fiyatları en düşük gördüğü bu seviyelerin ardından hareketlenerek yukarıda ons tarafında 1966 dolar, gram tarafında ise 470 lirayı gördü.

Altında kararsız hareketler yatırımcıları, "Altın düşecek mi", "Altın yükselecek mi" sorularını cevap aramaya ve altın fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri takip etmeye itti.

ALTIN FİYATLARI İÇİN 2 ÖNEMLİ ETKEN!

Analistler, altın fiyatları için 2 önemli kritik olduğunu belirtirken, bunlardan birincisinin yaklaşan ABD seçimleri olduğunu vurgularken ikincisinin ise koronavirüs aşı-tedavi sürecindeki gelişmeler olduğunu açıkladı.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜREBİLİR

Pandemi döneminde güvenli liman olarak görülen altına talebin artması, merkez banklarının faizleri rekor düşük seviyelere çekip piyasalara daha önce görülmedik düzeyde para sunması ve pandemide ikinci dalga endişeleri, geçtiğimiz haftalarda altının ons fiyatının 2 bin doları aşarak rekor kırmasında etkili olmuştu.

Hindistan merkezli aracı şirket HDFC Securities'in kıdemli analisti Tapan Patel, “Faizler, fiyatlarda kısa vadede baskı oluşturabilecek ABD destek paketine ilişkin beklentilere bağlı olarak daha da yükselebilir” dedi. Patel, bilançolardaki genişlemenin altına uzun vadede destek sağlamaya devam edeceğine işaret etti.

Altın ne kadar oldu? 13 Eylül 2020 gram, çeyrek, güncel altın fiyatları

Ağustos ayının ilk haftalarında ons altın fiyatları 2075 dolar ile gram altın fiyatları ise ons tarafındaki yükselişin etkisiyle 488 lira ile tüm zamanların zirvesini gördü. Tüm zamanların zirvelerin ardından sert dalgalanmalar yaşayan altın fiyatları Eylül ayında ise yön arayan kararsız görüntü çizse de ons altında kaybın sürdüğü görüldü.