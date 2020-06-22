Altın fiyatları yükseldi! 22 Haziran 2020 gram, çeyrek ve canlı altın fiyatları

22 Haziran 2020 Pazartesi 09:17 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 09:17

Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı sevindirdi. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Koronavirüs salgını küresel ve yerel piyasalarda durgunluğa neden olurken altın fiyatları grafiği de kısa süreli dalgalanmalar yaşıyor. Son günlerde dolardaki dalgalanma sebebiyle altın fiyatlarında bir miktar düşüş meydana gelse de altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı.

Bugün altın fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor. Düne göre daha düşük rakamlarla güne başlayan altın, uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki altın alış satış fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenme piyasanın normale döndüğünü gösteriyor. Altın yatırımcıları her gün canlı altın fiyatlarının durumunu araştırıyor. Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın, Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar bugün? İşte çeyrek altın, gram altın alış satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI 22 HAZİRAN 2020

Altın fiyatları son durum... Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda 24 ayar külçe altın gram altın fiyatı 378 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için çeyrek altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN

ALIŞ: 385,34

SATIŞ: 385,45

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 627,70

SATIŞ: 632,40

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.251,60

SATIŞ: 1.263,30

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.503,20

SATIŞ: 2.518,80

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 2.535,67

SATIŞ: 2.551,75