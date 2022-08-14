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Ekonomi

Altın fiyatları yükseldi! Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 13 Ağustos 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları pazar gününde merak ediliyor. Altın fiyatları geçen haftadan bu yana yükselişe geçti. Altındaki bu yükseliş yatırımcıları heyecanlandırdı. Piyasalar kapalı olduğu için altın fiyatları cuma günü kapanış fiyatlarında işlem görüyor. Peki Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar 2022? Gram altın kaç TL? İşte 13 Ağustos 2022 altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

14 Ağustos 2022 Pazar 10:01 - Güncelleme:
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Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte altın fiyatları yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen altın fiyatları ve piyasalarda son durum yakından takip ediliyor. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın, ata altın fiyatları kaç lira oldu? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar 2022? İşte 13 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 1.044,04 liradan alınıyor, 1.047,84 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI BUGÜN NE KADAR 2022?

Çeyrek altın bugün 1.662,18 liradan alınıyor, 1.699,39 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.802,05 liradan alınıyor, 1.802,74 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.648,74 liradan alınıyor, 6.776,78 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.313,98 liradan alınıyor, 3.398,78 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 948,08 liradan alınıyor, 979,95 liradan satılıyor.

Geçtiğimiz haftalarda ABD ekonomisinin resesyona girmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiyi daha fazla durgunluğa sürüklememek için faiz oranlarını daha az yükselteceği beklentileri piyasalarda fiyatlanmıştı. Bu gelişmeler altın piyasasının yükselmesine yol açtı.

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