Altın fiyatları yükseldi! Gram altın 1000 lira seviyesinde! 30 Eylül 2022 gram,çeyrek, ata altın fiyatları

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Altın fiyatlarında yukarı yönde hareketlilik yatırımcıları heyecanlandırdı. Önceki gün 987,93 TL'den kapanış yapan gram altın bugün 996,86 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 30 Eylül 2022 Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 996, 29 liradan alınıyor, 997,45 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.614 liradan alınıyor, 1.640 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 6.590,88 liradan alınırken, 6.704,97 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1.671,32 liradan alınıyor, 1.672,71 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 6.585,83 liradan alınıyor, 6.701,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 3.120,72 liradan alınıyor, 3.176,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Tam altın bugün 6,437.95 TL'den alınırken 6,538.8142 TL'den satılıyor

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 906,29 liradan alınıyor, 936,64 liradan satılıyor.