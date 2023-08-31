Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yaşadığı şokla düşmüştü. İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatlarında ibre yukarı yönde seyrediyor. Hafta başında 1.635 TL'den işlem gören gram altın, 1712 liradan satılıyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 31 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda son durum

ALTIN FİYATLARI (ALIŞ-SATIŞ)

HAS ALTIN

1.698,94 TL

1.709,08 TL

ONS ALTIN

1.945,1 TL

1.945,3 TL

22 AYAR ALTIN

1.544,04 TL

1.638,63 TL

24 AYAR GRAM ALTIN

1.690,45 TL

1.714,21 TL

YENİ ÇEYREK

2.762 TL

2.799 TL

ESKİ ÇEYREK

2.761 TL

2.796 TL

YENİ YARIM

5.539 TL

5.599 TL

ESKİ YARIM

5.513 TL

5.587 TL

YENİ TAM

11.052 TL

11.155 TL

ESKİ TAM

11.043 TL

11.146 TL

YENİ ATA

11.349 TL

11.454 TL

ESKİ ATA

11.340 TL

11.445 TL