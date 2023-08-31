Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yaşadığı şokla düşmüştü. İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatlarında ibre yukarı yönde seyrediyor. Hafta başında 1.635 TL'den işlem gören gram altın, 1712 liradan satılıyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 31 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda son durum
ALTIN FİYATLARI (ALIŞ-SATIŞ)
HAS ALTIN
1.698,94 TL
1.709,08 TL
ONS ALTIN
1.945,1 TL
1.945,3 TL
22 AYAR ALTIN
1.544,04 TL
1.638,63 TL
24 AYAR GRAM ALTIN
1.690,45 TL
1.714,21 TL
YENİ ÇEYREK
2.762 TL
2.799 TL
ESKİ ÇEYREK
2.761 TL
2.796 TL
YENİ YARIM
5.539 TL
5.599 TL
ESKİ YARIM
5.513 TL
5.587 TL
YENİ TAM
11.052 TL
11.155 TL
ESKİ TAM
11.043 TL
11.146 TL
YENİ ATA
11.349 TL
11.454 TL
ESKİ ATA
11.340 TL
11.445 TL