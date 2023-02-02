Altın fiyatları yükseldi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 2 Şubat 2023 serbest piyasada altın fiyatları

Altın fiyatları yükseldi. Fed'in faiz artırım kararının ardından altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Fed'in faiz kararı öncesinde 1926 dolardan işlem gören ons altın faiz kararı sonrasında 1957,3 dolara yükseldi. Gram altın, ons altında gerçekleşen artışın etkisiyle güne 1200 lira seviyesine yaklaştı. Peki gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 2 Şubat 2023 serbest piyasada altın fiyatları

ONS ALTIN YÜKSELDİ, GRAM ALTIN REKOR KIRDI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

Fed'in faiz artırım kararının ardından altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı.

Fed'in faiz kararı öncesinde 1926 dolardan işlem gören ons altın faiz kararı sonrasında 1957,3 dolara yükseldi. Ons altında prim yüzde 1'i aştı.

Ons altındaki yükseliş, gram altın fiyatlarını da etkiledi ve gram altın 1163 lira seviyelerinden tarihi zirvesini gördü ve 1184,3 liraya kadar çıktı.

GRAM ALTIN NE KADAR?



1183.08 TL'den alınırken,

1183.32 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



1916.33 TL'den alınırken,

1947.18 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?



3832.87 TL'den alınırken,

3900.83 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?



7643.63 TL'den alınırken,



7764.73 TL'den satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



7820.33 TL'den alınırken,

7953.28 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?



1956.41 TL'den alınırken,

1956.73 TL'den satılıyor.

ATA ALTIN NE KADAR?



7822.38 TL'den alınırken,

7955.46 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?



690.18 TL'den alınırken,

690.32 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?



887.62 TL'den alınırken,

887.78 TL'den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?



1076.83 TL'den alınırken,

1112.74 TL'den satılıyor.