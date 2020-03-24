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Ekonomi

Altın fiyatları yükseldi mi? Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum

Geçen hafta 306 lira seviyesine kadar düşen gram altın son 2 gündür yükselişe geçti. Altın fiyatlarının dalgalı seyir izlemesinin ardından 'Altın fiyatları ne kadar?' sorusu altın yatırımcıları tarafından merakla takip ediliyor.Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın üzerinde işlem görmeye başladı. Peki; çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...

24 Mart 2020 Salı  15:45 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 15:45
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Altın fiyatları son 2 haftada ani bir düşüşe geçtiktan sonra yükselmeye başladı. Ekonomide son 2 haftaya sert iniş ve çıkışlarla damga vuran altın fiyatlarında corona virüs sürecinde de bu hareketlilik devam ediyor. Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren bu seyir, yeni alım yapacakları da yakından ilgilendiriyor. Uzun vadede sürekli artış gösteren altın fiyatları, corona virüs salgınının tüm dünya üzerinde oluşturduğu ekonomik etkiye paralel olarak dalgalı bir seyir kaydediyor.. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ve diğer güncel altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından gün içinde de artış kaydetti.

Altın fiyatları gün içerisinde 338 lira 50 kuruşa yükselerek rekordan döndü.

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 3,4 artışla 326,4 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 329,9 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 551 lira, Cumhuriyet altını da 2.247 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 1.571 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alım programına gitmesinin ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin gözlemlendiğini ifade etti.

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Mart 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı... Gram altın 335 lira, çeyrek altın 551 lira ve Cumhuriyet altını 2.247 liradan işlem görüyor. Gram altın fiyatı gün içerisinde 338 lira 50 kuruşa yükselerek rekordan döndü.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN

Serbest piyasada Gram altının satış fiyatı an itibariyle 334 lira oldu.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altının alış fiyatı 509 TL, satış fiyatı ise 521 TL.

YARIM ALTIN

Yarım altının bugünkü alış fiyatı 1.014,59 TL iken, satış fiyatı 1.041,44 TL oldu.

TAM ALTIN

Tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 2.142 TL'den alınan tam altın 2.175 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 2.247,00 TL'den satılıyor.

Altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik sebebiyle yatırım yapmak isteyenler internet üzerinden altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ederken uzmanlardan yeni açıklamalar geliyor.

Ekonomi uzmanları, corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere merkez bankalarının likidite sıkıntısını gidermek için adım atmaya devam ettiğini ve varlık alımı hamlelerine başladığını belirterek, buna rağmen varlık fiyatlarındaki dalgalanmanın devam ettiği görülüyor. 

Dalgalar mendireği aştı

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