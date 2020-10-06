Altın fiyatları yükselecek mi? 6 Ekim 2020 canlı altın fiyatları

06 Ekim 2020 Salı 10:34 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 10:34

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Canlı altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketlilik nedeniyle piyasalarda bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları 488 lira ile tarihi zirvesini görmüştü. Peki bugün gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım altın alış satış fiyatları.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 774,00 lira, Cumhuriyet altını 3.168,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,67 yükselişle 477,70 liradan işlem gördü. Gram altın 476,5 bugün liradan alınıyor ve 476,67 liradan satılıyor.

Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın 476-477 liradan işlem görüyor. İşte bugünün canlı altın fiyatları..

ALTIN FİYATLARI 6 EKİM 2020

GRAM ALTIN

22 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 429 TL

SATIŞ: 445 TL

24 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 476,15 TL

SATIŞ: 476,70 TL

ALTIN ONS FİYATI ANLIK

ALIŞ: 1.910,17 TL

SATIŞ: 1.910,58 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 773,90 TL

SATIŞ: 779,80 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.543,10 TL

SATIŞ: 1.557,70 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.083,10 TL

SATIŞ: 3.103,00 TL

Altın fiyatları ons tarafında 2075 dolarla, gram altın fiyatları ise 488 lira ile tarihi zirvesini yapmıştı. Gördüğü zirvelerin ardından gevşeme hareketleri gösteren altının onsu 2000 doların altına düşerek psikolojik sınırın altına geriledi.

Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen, yatırımcıların sığındığı güvenli liman altın son haftalardaki düşüşün ardından bir nebze de olsa yükselişe geçti.

ALTIN FİYATLARI İÇİN 2 ÖNEMLİ ETKEN!

Analistler, altın fiyatları için 2 önemli kritik olduğunu belirtirken, bunlardan birincisinin yaklaşan ABD seçimleri olduğunu vurgularken ikincisinin ise koronavirüs aşı-tedavi sürecindeki gelişmeler olduğunu açıkladı.

Pandemi döneminde güvenli liman olarak görülen altına talebin artması, merkez banklarının faizleri rekor düşük seviyelere çekip piyasalara daha önce görülmedik düzeyde para sunması ve pandemide ikinci dalga endişeleri, geçtiğimiz haftalarda altının ons fiyatının 2 bin doları aşarak rekor kırmasında etkili olmuştu.