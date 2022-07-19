Altın fiyatları yükselişe geçti! 1 gram altın, çeyrek altın kaç TL? 19 Temmuz 2022 altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ikinci gününde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 1 aydır döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle düşüşe geçen altın fiyatları bu sabah yükselişe geçti. Altın fiyatlarındaki artış sonrası; Döviz kurunda dalgalanma, altın fiyatlarında son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılmaya başlandı. Peki bugün 1 gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte 19 Temmuz 2022 altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın ve piyasalarda son durum

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 976,56 liradan alınıyor, 984,14 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.540,33 liradan alınıyor, 1.574,29 liradan satılıyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış fiyatı 962,71 TL

Satış fiyatı 962,87 TL

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.709,85 liradan alınıyor, 1.710,23 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.161,32 liradan alınıyor, 6.277,92 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.071,04 liradan alınıyor, 3.148,59 liradan satılıyor.

ATA ALTIN

Ata altını 6.475,68 liradan alınıyor, 6.642,40 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 886,67 liradan alınıyor, 919,43 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarındaki hareketlenme ve güncel altın yorumları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişim nedeniyle serbest piyasada canlı altın fiyatlarında son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılıyor.

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu hareketliliği yakından takip ediyor. Altın fiyatlarındaki iniş çıkışlar piyasada hareketliliğe yol açıyor.

ALTIN DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan düşüşler vatandaşları altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Altın satmak mı mantıklı almak mı mantıklı? sorularına cevap aramaya yönlendirdi.

Altın, güvenli liman algısı oluşturduğu için yatırım aracı olarak görülüyor. Bu algıyla alışların artması, fiyatlarda yeniden hareketliliğe neden oluyor.

Uzmanlar, altın fiyatlarının yükselişine devam ederek, 1000 lira seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyor.