Altın fiyatları yükselişe geçti! 25 Ağustos 2022 gram altın ve çeyrek altın fiyatları

Gram altın, sabah saatlerinde %0,29 oranında artış ile güne 1.034,79 seviyelerinde başladı. Ons altındaki dalgalanma sebebiyle yükselişe geçen altın fiyatları yatırımcıları heyecanlandırdı. Peki altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 25 Ağustos 2022 güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ata altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 1.028,67 liradan alınıyor, 1.029,07 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI BUGÜN NE KADAR 2022?

Çeyrek altın bugün 1.666,96 liradan alınıyor, 1.692,89 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATLARI BUGÜN KAÇ TL?

Ata altın bugün 6.802,88 liradan alınırken, 6.918,97 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.762,52 liradan alınıyor, 1.762,21 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.799,83 liradan alınıyor, 6.916,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.333,72 liradan alınıyor, 3.391,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Alış: 6,646.0295 TL

Satış: 6,751.8142 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 935,29 liradan alınıyor, 967,64 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası belirsizlikleri altının ons fiyatında dalgalanmaya neden olduğundan altın fiyatları yükselişe geçti.

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yüksek enflasyon ve sıkılaşan para politikaları resesyona yol açıyor. Resesyon ise altını destekliyor.

Son aylarda yüksek enflasyon verileri sebebiyle her ay faiz artırımına giden Fed'in Eylül ayında nasıl bir karar vereceği merak konusu.