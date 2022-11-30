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Ekonomi

Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 30 Kasım 2022 serbest piyasada altın fiyatları

Altın fiyatları, güne 1050 liranın üzerinde başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği ons altın ise 1.753 dolardan işlem görüyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, Cumhuriyet ve ata altın fiyatları bugün kaç TL? İşte 30 Kasım 2022 çeyrek ve gram altın fiyatları

30 Kasım 2022 Çarşamba 10:19 - Güncelleme:
Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 30 Kasım 2022 serbest piyasada altın fiyatları
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Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta düşüşe geçen altın fiyatları, bu hafta kritik seviyeyi aşarak 1050 lira bandında ilerliyor. Gram altın, ons altında gerçekleşen artışın etkisiyle 4.18 (% 0.38) oranında yükseldi. Peki gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 30 Kasım 2022 serbest piyasada altın fiyatları

Altın fiyatları, FED faiz kararı sonrası hareketlendi. Geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan altın fiyatları toparlanıp yukarı yönlü harekete geçmişti. Çin'de yayılan protestolar dünya genelinde risk algısı oluştururken dolarda talep arttı ve altın fiyatları baskılandı.

Ons altın fiyatı 1754 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 1050 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.703 liradan alınıyor, 1.730 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 6.950,88 liradan alınırken, 7.068,97 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1.755,32 liradan alınıyor, 1.756,71 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 6.953,83 liradan alınıyor, 7.071,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 3.408,72 liradan alınıyor, 3.467,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Tam altın bugün 6,796.95 TL'den alınırken 6,902.8142 TL'den satılıyor

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 957,29 liradan alınıyor, 989,64 liradan satılıyor.

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