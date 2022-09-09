Altın fiyatları yükseliyor! Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? 9 Eylül 2022 gram altın fiyatları

Altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın hafta başında ons altında gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle 1000 liranın altına düşmüştü. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, Cumhuriyet ve ata altın fiyatları bugün kaç TL? İşte 9 Eylül gram altın fiyatları, çeyrek altın, reşat altın fiyatları ve piyasalarda son durum

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 1.013,27 liradan alınıyor, 1.013,37 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.640,96 liradan alınıyor, 1.667,89 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 6.695,88 liradan alınırken, 6.811,97 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1.727,62 liradan alınıyor, 1.727,91 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 6.694,83 liradan alınıyor, 6.810,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 3.281,72 liradan alınıyor, 3.339,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Alış: 6,542.0295 TL

Satış: 6,650.8142 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 922,29 liradan alınıyor, 953,64 liradan satılıyor.

Altın gram fiyatı üzerinden düşünüldüğünde en pahalı madenler arasında bulunuyor. Altın yatırım araçlarından en çok kullanılanıdır.

Altın fiyatları, finansal anlamda para ve sermaye piyasalarının gidişatı hakkında bilgi edinmek için kullanılmaktadır. Ayrıca kendisi de başlı başına serbest piyasalarda ve spot piyasalarda alınıp satılabilen güçlü bir yatırım aracıdır.