Ekonomi

Altın gün sonunda düşüşe geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 403 bin liraya indi.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 16:59 - Güncelleme:
Altın gün sonunda düşüşe geçti
ABONE OL

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 290 bin lira, en yüksek 7 milyon 434 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 düşüşle 7 milyon 403 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 415 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 832 milyon 576 bin 952,55 lira, işlem miktarı ise 1062,90 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 41 milyon 277 bin 964,84 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış7.415.000,005.240,00
En Düşük7.290.000,005.133,75
En Yüksek7.434.999,005.250,00
Kapanış7.403.000,005.225,00
Ağırlıklı Ortalama7.402.489,535.193,87
Toplam İşlem Hacmi (TL)7.832.576.952,55
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.062,90
Toplam İşlem Adedi72

