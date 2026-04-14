Altın gün sonunda yükseldi! Altının kilogram fiyatı belli oldu

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 790 bin lira, en yüksek 6 milyon 895 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 artışla 6 milyon 860 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 799 bin 999 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 932 milyon 96 bin 370,93 lira, işlem miktarı ise 1593 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 357 milyon 647 bin 70,75 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Anadolubank, Dünya Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

