18 Mayıs 2026 Pazartesi / 2 ZilHicce 1447
  • Altın güne yükselişle başladı! Gram altın fiyatı belli oldu
Ekonomi

Altın güne yükselişle başladı! Gram altın fiyatı belli oldu

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 647 liradan işlem görüyor.

AA18 Mayıs 2026 Pazartesi 09:45
Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,3 düşüşle 6 bin 641 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 6 bin 647 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 947 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 715 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 537 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da gerilimin devam etmesi ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açacak bir anlaşmanın henüz sağlanmaması küresel piyasalardaki belirsizliklerin artmasına neden oluyor. Taraflardan gelen açıklamalar ve açıklanan ekonomik veriler ise piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranının takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.

