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  • Altın günü düşüşle bitirdi! Altının kilogram fiyatı 6 milyon 220 bin liraya geriledi
Ekonomi

Altın günü düşüşle bitirdi! Altının kilogram fiyatı 6 milyon 220 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 220 bin liraya indi.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 16:41 - Güncelleme:
Altın günü düşüşle bitirdi! Altının kilogram fiyatı 6 milyon 220 bin liraya geriledi
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Altın piyasasında en düşük 6 milyon 200 bin lira, en yüksek 6 milyon 485 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,8 düşüşle 6 milyon 220 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 463 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 14 milyar 399 milyon 476 bin 517,37 lira, işlem miktarı ise 2 bin 314,37 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 14 milyar 402 milyon 340 bin 244,50 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.463.000,004.299,95
En Düşük6.200.000,004.125,00
En Yüksek6.485.000,004.353,70
Kapanış6.220.000,004.170,75
Ağırlıklı Ortalama6.254.948,264.183,20
Toplam İşlem Hacmi (TL)14.399.476.517,37
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.314,37
Toplam İşlem Adedi303

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