İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6031
  • EURO
    52,8887
  • ALTIN
    6571.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Altın günü düşüşle kapattı! Altının kilogram fiyatı 6 milyon 595 bin liraya geriledi
Ekonomi

Altın günü düşüşle kapattı! Altının kilogram fiyatı 6 milyon 595 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 595 bin liraya indi.

AA20 Mayıs 2026 Çarşamba 16:51 - Güncelleme:
Altın günü düşüşle kapattı! Altının kilogram fiyatı 6 milyon 595 bin liraya geriledi
ABONE OL

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 566 bin 600 lira, en yüksek 6 milyon 716 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 düşüşle 6 milyon 595 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı pazartesi gününü 6 milyon 702 bin 400 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 728 milyon 128 bin 499,43 lira, işlem miktarı ise 2 bin 89,50 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 997 milyon 295 bin 915,51 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.702.400,004.573,40
En Düşük6.566.600,004.434,00
En Yüksek6.716.000,004.553,00
Kapanış6.595.000,004.500,00
Ağırlıklı Ortalama6.586.177,004.493,37
Toplam İşlem Hacmi (TL)13.728.128.499,43
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.089,50
Toplam İşlem Adedi150

ÖNERİLEN VİDEO

Katil İsrail yine Sumud Filosu'nu hedef alıyor! Bir tekneyle irtibat koptu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.