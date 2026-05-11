İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3765
  • EURO
    53,5208
  • ALTIN
    6911
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Altın günü düşüşle kapattı! Altının kilogram fiyatı belli oldu
Ekonomi

Altın günü düşüşle kapattı! Altının kilogram fiyatı belli oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 855 bin liraya indi.

AA11 Mayıs 2026 Pazartesi 17:07 - Güncelleme:
Altın günü düşüşle kapattı! Altının kilogram fiyatı belli oldu
ABONE OL

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 805 bin lira, en yüksek 6 milyon 930 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 855 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 6 milyon 895 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 428 milyon 975 bin 187,27 lira, işlem miktarı ise 1677,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 428 milyon 975 bin 187,27 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.895.000,004.719,10
En Düşük6.805.000,004.656,65
En Yüksek6.930.000,004.747,50
Kapanış6.855.000,004.697,80
Ağırlıklı Ortalama6.821.337,774.682,73
Toplam İşlem Hacmi (TL)11.428.975.187,27
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.677,57
Toplam İşlem Adedi94

ÖNERİLEN VİDEO

Elektrik direkleri toprak altında kaldı! Heyelan saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.