Altın günü düşüşle kapattı! Altının kilogram fiyatı belli oldu

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 330 bin lira, en yüksek 6 milyon 530 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,0 düşüşle 6 milyon 448 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 580 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 56 milyon 825 bin 835,65 lira, işlem miktarı ise 2 bin 46,72 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 782 milyon 727 bin 588,56 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: