  • Altın günü yükselişle kapattı! Altının kilo fiyatı belli oldu
Altın günü yükselişle kapattı! Altının kilo fiyatı belli oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 712 bin liraya çıktı.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 16:42
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 561 bin 900 lira, en yüksek 6 milyon 724 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,8 artışla 6 milyon 712 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 592 bin 200 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 815 milyon 367 bin 704,72 lira, işlem miktarı ise 726,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 142 milyon 916 bin 989,72 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Muhafız Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Sağlamoğlu Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.592.200,004.556,10
En Düşük6.561.900,004.524,20
En Yüksek6.724.100,004.641,00
Kapanış6.712.000,004.584,35
Ağırlıklı Ortalama6.651.661,394.577,01
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.815.367.704,72
Toplam İşlem Miktarı (Kg)726,35
Toplam İşlem Adedi63

