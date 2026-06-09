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  • Altın günü yükselişle kapattı! Altının kilogram fiyatı 6 milyon 463 bin liradan işlem görüyor
Ekonomi

Altın günü yükselişle kapattı! Altının kilogram fiyatı 6 milyon 463 bin liradan işlem görüyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 463 bin liraya çıktı.

AA9 Haziran 2026 Salı 16:44 - Güncelleme:
Altın günü yükselişle kapattı! Altının kilogram fiyatı 6 milyon 463 bin liradan işlem görüyor
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Altın piyasasında en düşük 6 milyon 433 bin 344 lira, en yüksek 6 milyon 471 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 6 milyon 463 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 448 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 590 milyon 413 bin 563,60 lira, işlem miktarı ise 1340,27 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 937 milyon 738 bin 982,25 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Dünya Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.448.000,004.350,00
En Düşük6.433.344,004.289,00
En Yüksek6.471.100,004.365,10
Kapanış6.463.000,004.299,95
Ağırlıklı Ortalama6.448.943,364.310,56
Toplam İşlem Hacmi (TL)8.590.413.563,60
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.340,27
Toplam İşlem Adedi128

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