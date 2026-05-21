Ekonomi

Altın günü yükselişle kapattı! Altının kilosu 6 milyon 606 bin liradan işlem görüyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 606 bin liraya çıktı.

AA21 Mayıs 2026 Perşembe 16:58 - Güncelleme:
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 606 bin lira, en yüksek 6 milyon 655 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 6 milyon 606 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 595 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 37 milyon 745 bin 425,57 lira, işlem miktarı ise 1215,25 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 517 milyon 736 bin 602,76 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.595.000,004.500,00
En Düşük6.606.000,004.471,00
En Yüksek6.655.000,004.544,70
Kapanış6.606.000,004.471,00
Ağırlıklı Ortalama6.626.885,534.528,06
Toplam İşlem Hacmi (TL)8.037.745.425,57
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.215,25
Toplam İşlem Adedi68

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.