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Altın günü yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,80 artışla 213,20 liradan tamamladı.

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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 348 lira, Cumhuriyet altını 1.425,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 213,20 liradan işlem gördü.
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 211,30 211,50 213,00 213,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.393,00 1.414,00 1.404,00 1.425,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 192,70 196,70 194,25 198,25 Lira (Tam) Ziynet 1.361,0 1.381,0 1.3721,0 1.392,0 Yarım Ziynet 680,00 690,00 686,00 696,00 Çeyrek Ziynet 340,00 345,00 343,00 348,00

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