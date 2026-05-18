İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2026 Pazartesi / 2 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5821
  • EURO
    53,071
  • ALTIN
    6664.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Altın günü yükselişle kapattı: Kilogramı 6 milyon 702 bin 400 liraya yükseldi
Ekonomi

Altın günü yükselişle kapattı: Kilogramı 6 milyon 702 bin 400 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 702 bin 400 liraya çıktı.

AA18 Mayıs 2026 Pazartesi 17:42 - Güncelleme:
Altın günü yükselişle kapattı: Kilogramı 6 milyon 702 bin 400 liraya yükseldi
ABONE OL

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 648 bin 600 lira, en yüksek 6 milyon 702 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 artışla 6 milyon 702 bin 400 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 6 milyon 654 bin 600 liradan tamamlanmıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 686 milyon 843 bin 675,54 lira, işlem miktarı ise 1307,43 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 694 milyon 4 bin 732,84 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.654.600,004.556,40
En Düşük6.648.600,004.510,00
En Yüksek6.702.400,004.573,40
Kapanış6.702.400,004.573,40
Ağırlıklı Ortalama6.672.311,404.540,83
Toplam İşlem Hacmi (TL)8.686.843.675,54
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.307,43
Toplam İşlem Adedi84

ÖNERİLEN VİDEO

Katil İsrail yine Sumud Filosu'nu hedef alıyor! Bir tekneyle irtibat koptu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.