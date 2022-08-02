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Ekonomi

'Altın var' söylentisi harekete geçirdi! Talan ettiler

'Altında altın var' iddiası Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki tarihi höyüğü savaş alına çevirdi. 800 metrelik höyük define avcılarının hedefi olurken, ilçe sakinleri yardım istiyor.

IHA2 Ağustos 2022 Salı 09:44 - Güncelleme:
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaklaşık 800 metre yükseklikte bulunan binlerce yıllık höyük, 'Altında altın var' söylentisi nedeniyle define avcılarının hedefi oldu. Kaçak kazılar yüzünden höyük adeta savaş alanına döndü.

Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi Sivri bölgesinde yaklaşık 800 metre yükseklikte bulunan höyük, 'Altında altın var' söylentisi nedeniyle define avcılarının hedefi oldu. Yüzeyinde çok sayıda seramik parçasının da bulunduğu höyük onlarca define avcısı tarafından yapılan kaçak kazılar nedeniyle adeta savaş alanına döndü.

"İŞ MAKİNESİYLE KAZI YAPTILAR"

Höyük yüzeyinde iş makineleriyle kaçak kazı yapıldığını ileri süren Ilıcak Mahalle Muhtarı İskender Şatıroğlu, "Ilıcak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bizlerin de sivri diye adlandırdığımız bölgede bulunan höyük mü yoksa tümülüs mü olduğunu çözemediğimiz alan, defineciler tarafından tahrip edildi. Koca iş makineleri ile kazı yaptıklarını biliyoruz. Bölgenin korunmasını talep ediyoruz" dedi.

"HÖYÜKTE ALTIN GÖMÜLÜ SÖYLENTİSİ BÖLGEYİ HEDEF YAPTI"

Bir başka bölge sakini Osman Şatıroğlu ise Osman Şatıroğlu, "Dedemiz Çolak Şatıroğlu'nun Sivri denen bölgede yıllar önce meşe ağaçlarını beklerken altınlarını gömdüğü söylentileri nedeniyle çevre halkı höyüğü tahrip etti. Gelen bölgeye kazı çalışması yapıyor. Aslında söylenen kadar altın yok. Ilıcak Mahalle sakinleri olarak höyüğün korunmasını istiyoruz" diye konuştu.

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